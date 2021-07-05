В течение июля стоимость бензина не должна превышать 31,64 грн за литр, дизельного топлива – 29,55 грн за литр.

Министерство экономики Украины повысило среднюю стоимость бензинов на 80 копеек, или на 3%, - до 26,64 грн за литр.

Об этом сообщается на сайте министерства.

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В то же время стоимость дизельного топлива увеличилась на 32 копейки, или на 1,4%, - до 22,55 грн за литр.

С учетом предельной торговой наценки, в течение июля стоимость бензина не должна превышать 31,64 грн за литр, дизельного топлива – 29,55 грн за литр.

Госрегулирование цен

14 мая Кабинет министров принял постановление, которым до окончания карантина ввел государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. Согласно документу, установлены уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн за литр и бензина – не выше 5 грн за литр.

Осуществлять расчеты обязали «Нафтогаз Украины», который будет их предоставлять Министерству экономики не позднее 3 числа каждого месяца. Средние цены бензина и дизельного топлива будут публиковаться до 5 числа каждого месяца.

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Автор: Игорь Орел