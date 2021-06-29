Сети АЗС эконом-сегмента за выходные повысили цены на бензин и дизтопливо на 5-50 копеек за литр.

Сетевые операторы, работающие в эконом- и среднем сегментах, в период с 25 по 29 июня повысили стоимость бензина и дизельного топлива на 5-50 копеек за литр.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95», сообщает Enkorr.ua.

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Сообщается, что в сети «Авантаж 7» бензины подорожали на 50 копеек за литр: бензин марки А-92 подорожал до 27,95 грн, А-95 - до 28,95 грн. На столько же цены бензинов повысила сеть «Кворум».

На 30 копеек за литр выросла цена бензинов в сети Chipo. В сети «БРСМ-Нафта» цены на бензины выросли на 23 копейки за литр: бензин марки А-92 подорожал до 28,07 грн, А-95 - до 29,07 грн. При этом ДТ подорожало на 8 копеек за литр, до 26,28 грн.

Сеть Motto повысила цены на бензины и ДТ в среднем на 5-7 копеек за литр: «А-92» в среднем подорожал до 27,63 грн, А-95 - до 28,53 грн, ДТ — до 26,41 грн/л.

Госрегулирование цен

14 мая 2021 года Кабинет министров принял постановление, которым до окончания карантина ввел государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. Согласно документу, установлены уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн за литр и бензина – не выше 5 грн за литр.

Осуществлять расчеты обязали «Нафтогаз Украины», который будет их предоставлять Министерству экономики не позднее 3 числа каждого месяца. Средние цены бензина и дизельного топлива будут опубликованы до 5 числа каждого месяца.

В конце июня 2021 года Министерство экономики Украины повысило среднюю стоимость бензинов на 0,1% - до 25,84 грн за литр с 25,82 грн за литр.

В то же время стоимость дизельного топлива увеличилась на 0,6% - до 22,23 грн за литр.

С учетом предельной торговой наценки, в течение июня стоимость бензина не должна превышать 30,84 грн за литр, дизельного топлива – 29,23 грн за литр.

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Автор: Игорь Орел