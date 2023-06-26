Член НКРЭКУ Валерий Тарасюк предложил промежуточное решение, благодаря которому появится возможность импорта электроэнергии из ЕС в часы пикового потребления.

Секретариат Энергетического сообщества Европы выступает за полную отмену искусственных ценовых ограничений price-cap на рынке электрической энергии Украины.

Об этом сообщил член национального регулятора НКРЭКУ Валерий Тарасюк на открытом заседании комиссии 26 июня.

"Мы получили отзывы от производителей электроэнергии, от НЭК "Укрэнерго" от Оператора рынка от Секретариата Энергетического сообщества - это те игроки, которые высказывались за полную отмену price-cap. Я лично также высказывал такое мнение, но на сегодня большинство комиссии не соглашается с таким подходом", - отметил Тарасюк.

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Учитывая неготовность НКРЭКУ поддержать позицию Энергетического сообщества, Тарасюк предложил промежуточное решение - установление повышенных price-cap, которые, по его словам, сделают возможным импорт электроэнергии из ЕС в часы пикового потребления.

Напомним, 31 мая НКРЭКУ отменила действие price-cap на рынке электроэнергии с 30 июня. Это решение единогласно поддержали участники рынка и международные организации.