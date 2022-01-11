Сегодня, 11 января, в Киевской области запланировано массовое отключение света в ряде населенных пунктов.
Об этом сообщает ДТЭК "Киевские региональные электросети".
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Как говорится на сайте компании, электроснабжение будет временно отсутствовать в связи с техническим переоборудованием сетей. Также по ряду адресов будут проводиться плановые работы и капитальные ремонты.
Свет будет отключен в Белой Церкви, Буче, Ирпене, Иванкове, Борисполе, Сквире и других населенных пунктах.
С полным списком адресов, по которым будет проводиться отключение электроснабжения можно ознакомиться на сайте ДТЭК. Также для удобства на сайте есть возможность поиска по конкретному адресу.
Угроза веерных отключений в Украине:
- Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко говорил, что Украине ближе к январю-февралю грозят веерные отключения электроэнергии. По его мнению, в течение двух месяцев на всей территории нашего государства будут ощущаться огромные проблемы с поставками электроэнергии.
- 11 ноября 2021 года мэр столицы Виталий Кличко заявил о высокой вероятности веерных отключений в Киеве.
- 21 декабря 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине веерных отключений электроэнергии не будет.
- С 28 по 31 декабря в Киеве и области были проведены массовые отключения электричества. Без света были сотни домов. Компании-поставщики заявили, что отключение электроэнергии было связано с плановым проведением ремонтных работ.