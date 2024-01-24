23 января Кабмин возобновил действие требований по качеству горючего не ниже экологического стандарта "Евро-5".

Запрет автомобильного горючего стандартов Евро-3 и Евро-4 является решением, направленным на укрепление позиций "Укрнафты" в сфере нефтепереработки. Такое мнение высказал основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин.

По его словам, декларирование запрета горючего стандартов Е3 и Е4, как противодействия российским нефтепродуктам, не имеет смысла, потому что Россия уже давно не поставляет нам горюче-смазочные материалы.

"Это делается, чтобы поставить все НПЗ, кроме "Укрнафты", вне закона, что устранит конкуренцию за закупки сырья, снизит закупочные цены и сделает "Укрнафту" монополистом по демпинговой (искусственно заниженной – УНИАН) цене", – считает Леушкин.

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Основатель группы компаний "Прайм "объяснил корреспонденту УНИАН, что между "Укрнафтой" и мини-НПЗ (которые обычно производили топливо более низкого качества – УНИАН) продолжалась "постоянная борьба за ресурсы".

Ситуация с горючим в Украине

В марте 2022 года Кабмин временно разрешил оборот топлива экологических стандартов "Евро-3" и "Евро-4". Это решение было принято для обеспечения дополнительного ресурса топлива в страну, в частности, для Вооруженных Сил Украины.

23 января Кабинет Министров Украины возобновил действие требований относительно качества горючего не ниже экологического стандарта "Евро-5". Отныне топливо стандартов "Евро-3" и "Евро-4" продавать запрещено.

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