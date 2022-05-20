Москва начала вытеснять Тегеран из китайского рынка.

Китай с начала полномасштабной войны Российской Федерации против Украины скупал нефть из РФ с большими скидками. Спрос на иранскую и венесуэльскую нефть упал.

Об этом сообщает Reuters.

По состоянию на середину мая около 20 судов с иранской нефтью стояли на якоре возле Сингапура. Отмечается, что число танкеров с нефтью из Ирана начало расти с апреля, потому что Россия отправляла свою нефть на восток из-за западных санкций.

Аналитики Kpler заявили, что в середине мая на танкерах насчитывалось примерно 22 миллиона баррелей в начале апреля, а в середине мая уже 37 миллионов баррелей.

"Сейчас Китай явно покупает больше (российских) грузов марки Urals. Экспорт нефти марки Urals в Китай увеличился более чем в три раза. И это несмотря на ослабление китайского импорта", - отметил старший аналитик Kpler Хомаюн Фалакшахи.

На данный момент Китай является самым крупным покупателем российской нефти марки ESPO Blend. Таким образом Москва становится главным конкурентом Тегерана на китайском рынке.

По данным издания, Иран и РФ вели переговоры относительно торговли нефтью в условиях санкций, торговли и банковского дела.

"Никто больше не смотрит на иранскую нефть, поскольку российские сорта гораздо лучшего качества и по более низким ценам. Продавцы иранской нефти находятся под сильным давлением", - объяснил один из китайских трейдеров.

По его словам, Китай покупает Urals со скидкой в 9 долларов за баррель по сравнению с Brent с поставкой в июне. Для того чтобы иранская нефть вновь стала востребованной в Китае ее должны продавать со скидками от 12 до 15 долларов.

Коме того, закупку российской нефти увеличила и Индия. По данным Kpler, к началу июня Индия импортирует более 30 миллионов баррелей за последние три месяца, что более чем вдвое превышает объемы за 2021 год.

Также нефть у России покупают Объединенные Арабские Эмираты.

Нефтяное эмбарго: что известно

4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT.

В то же время в венгерском правительстве заявили, что план Европейского Союза по полному запрету на импорт российской нефти является неудовлетворительным, поскольку угрожает энергетической безопасности Венгрии.

По информации источников агентства Bloomberg, ЕС предложил пересмотреть нефтяное эмбарго против РФ и разрешить Венгрии и Словакии покупать российскую нефть до конца 2024 года, Чехии - до июня 2024 года.

11 мая Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского союза не смог согласовать решение относительно шестого пакета санкций против Российской Федерации.

Вас также могут заинтересовать новости: