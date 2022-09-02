Еще три компании также планируют покинуть Россию.

Норвежская энергетическая группа Equinor полностью вышла из России. Это первый полный и упорядоченный уход из российского рынка международной нефтегазовой компании.

Об этом сообщает Reuters.

Equinor еще 28 февраля пообещала выйти из совместных предприятий в России. В марте энергогруппа заявила, что прекратит торговлю российской нефтью, а в мае - объявила о соглашении о выходе из своих совместных предприятий в России и передаче их государственной компании "Роснефть".

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После этого компании осталось только продать арктическое Харьягинское нефтяное месторождение, которое эксплуатируется российской "Зарубежнефтью", а партнером является французская TotalEnergies.

"Теперь Equinor может подтвердить, что полный выход из Харьяги также завершен. После ухода с Харьяги у Equinor не осталось ни активов, ни проектов в России", - подчеркнули в заявлении.

В то же время TotalEnergies, которую критикуют за сохранение многих своих активов в России, 26 августа объявила о согласии продать свою долю в сибирском газовом месторождении местному партнеру "Новатэк".

Нефтегазовые компании Shell и BP заявили, что планируют покинуть Россию, но еще не завершили выход.

Президент РФ Владимир Путин попытался удержать мировые компании, запретив инвесторам из недружественных стран продавать акции некоторых энергетических проектов до конца года. Однако указ в некоторых случаях предусматривает исключения.

Американская нефтяная компания Exxon уже уведомила чиновников РФ, что подаст в суд на федеральное правительство, если Москва не позволит компании выйти из гигантского нефтегазового проекта "Сахалин-1".

Как известно, России пришлось сократить добычу нефти на 25%.

Таке сообщалось, что из-за санкций добыча нефти в рамках российского проекта "Сахалин-1" сократилась в 22 раза.

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