Это повлияет на состояние экономики всего Дальнего Востока и РФ в целом.

Из-за санкций против РФ добыча нефти в рамках российского проекта "Сахалин-1" сократилась в 22 раза – до 10 тысяч баррелей в сутки.

Об этом заявил вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, пишет российский "Интерфакс".

Он отметил, что это сказалось на состоянии экономики не только Сахалинской области. Снижение добычи нефти ощутили весь Дальний Восток и Россия в целом.

"Недополучено будет (в бюджет Сахалинской области - ред.) в 2023 году до 38 млрд рублей. Это 26% от уровня собственных доходов региона в 2022 году", - сказал Трутнев.

По его словам, из-за простоев возникают не только бюджетные убытки, но и ухудшение характеристик месторождений. Это в дальнейшем повлияет на снижение коэффициента от нефтеотдачи.

"Это означает, что большое количество нефти останется в пластах", – объяснил полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Трутнев также прокомментировал уход иностранных партнеров по сахалинским проектам. Он отметил, что сохранение режима СРП (соглашение о разделе продукции) имеет принципиальное значение для бюджета Сахалинской области.

По данным издания, из трех проектов, работающих по СРП с участием иностранного капитала, по спаду добычи лидировал "Сахалин-1".

Как сообщал УНИАН, 31 мая лидеры Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против России, в котором предусмотрено значительное ограничение импорта нефти из РФ.

27 июня стало известно, что лидеры стран G7 близки к установлению ограничения цен на российскую нефть.

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