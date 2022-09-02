Иностранные акционеры, в частности Shell, должны были до 4 сентября подать заявку на сохранение права собственности.

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину нефтегазовый гигант Shell выходит из российского проекта по производству сжиженного природного газа "Сахалин-2".

Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, решение о выходе из проекта был принято после того как президент страны-агрессора Владимир Путин передал крупный объект новой операционной компании.

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Иностранные акционеры, в частности Shell, должны были до 4 сентября подать заявку на сохранение права собственности. Shell пыталась продать свои 27,5% акций. Теперь они, скорее всего, перейдут в собственность РФ.

Война в Украине и позиция Shell:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Практически сразу крупны акционеры начали сворачивать свою деятельность на территории страны-агрессора.

В мае появилась информация о том, что Shell ведет переговоры о продаже своей 27,5% доли в проекте "Сахалин-2".

Позже Shell списала 27,5% акций "Сахалина-2" на сумму $1,6 млрд.

У компании есть контракт на получение грузов СПГ с объекта, и в настоящее время она оценивает "варианты в соответствии с применимыми правовыми требованиями и соглашениями", поскольку предприятие передается новому оператору.

29 августа 2022 года глава Shell предупредил, что энергетический кризис в Европе будет не одну зиму.

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