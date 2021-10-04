По состоянию на 4 октября украинские газовые хранилища заполнены на 60%.

Украина приостановила закачку природного газа в свои подземные хранилища, закачав 18,875 млрд куб. м газа.

Об этом свидетельствуют оперативные данные госкомпании – оператора украинских газохранилищ "Укртрансгаз".

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Отмечается, что по состоянию на 7 утра 4 октября суточные объемы закачки газа равны нулю. В то же время, до этого закачка происходила ежедневно.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на 4 октября составляют 18,875 млрд кубометров, что почти на 48% меньше прошлогодних показателей.

По состоянию на 4 октября украинские газовые хранилища заполнены на 60%.

Контракт Венгрии с "Газпромом":

27 сентября Венгрия подписала с российским "Газпромом" долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины.

1 октября российский газовый монополист "Газпром" остановил транспортировку газа через Украину в направлении Венгрии.

Автор: Анна Бредихина