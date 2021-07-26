Окончательные новые расценки ведомство должно озвучить до конца июля, предположительно, тарифы для населения будут разными.

Министерство энергетики совместно с Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), и участниками рынка прорабатывает варианты повышения тарифов на электрическую энергию с 1 августа.

Об этом сообщается в ответе министерства на запрос УНИАН.

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Таким образом, ведомство в ближайшее время представит новую модель специальных обязательств на рынке электрической энергии (ПСО), которым, в том числе, регулируются тарифы для населения.

"Касательно модели специальных обязанностей на рынке электрической энергии и соответственно тарифов на электрическую энергию сообщаем, что в настоящее время вопрос прорабатывается совместно с НКРЭКУ и участниками рынка", - сказано в ответе Минэнерго.

При этом пресс-служба ведомства не уточнила, какие именно варианты тарифных изменений будут предложены.

Стоит напомнить, что ранее министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что новая модель ПСО предполагает снижение тарифов для уязвимых слоев населения, которые потребляют до 100 кВт-ч электроэнергии в месяц. Сейчас это около 41% потребителей из 16,9 млн домохозяйств. И повышение тарифа для тех, кто потребляет свыше этой нормы, то есть для большинства.

Окончательные новые расценки Минэнерго должно озвучить до конца июля, но предположительно потребителей поделят на категории: которые потребляют от 100 до 300 кВт-ч, от 300 до 500 кВт-ч и свыше 500 кВт-ч в месяц. При этом самый высокий тариф может быть определен на уровне около 3,5 грн за кВт-ч.

Нынешний действующий тариф на электричество установлен на уровне 1,68 грн за кВт-ч для всех потребителей.

Рынок электроэнергии: что необходимо знать

В конце декабря 2020 года Кабмин отменил льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии в размере 0,9 грн/кВт-час, установив единую цену в размере 1,68 грн/кВт-час.

В конце апреля 2021 года Кабмин решил оставить тариф для населения на этом уровне до 30 июня.

26 мая НКРЭКУ запретила импорт в Украину российской и белорусской электроэнергии до 1 октября 2021 года.

При этом глава Нацкомиссии Валерий Тарасюк отметил, что запрет импорта может спровоцировать спекуляции на рынке электрической энергии. Поэтому Нацкомиссия намерена мониторить состояние работы рынка и подготовки к следующему отопительному сезону.

31 мая 2021 года НКРЭКУ заявила о том, что рассматривает возможность введения ограничений для участников рынка электроэнергии из-за ценовых спекуляций в мае.

Ранее Министерство энергетики Украины предложило до 1 августа продлить действующую модель специальных обязательств на рынке электроэнергии (ПСО).

18 июня 2021 года министр энергетики Герман Галущенко заявил, что новая модель специальных обязательств на рынке электроэнергии будет представлена в ближайшие дни. По его словам, новая модель предполагает снижение тарифов для уязвимых слоев населения, которые потребляют до 100 кВт-ч электроэнергии в месяц и пересмотр тарифа для тех, кто потребляет свыше 100 кВт-ч.

29 июня 2021 года Кабинет министров продлил действие фиксированной цены на электричество для населения и ряда других потребителей в размере 1,68 грн за кВт-ч до 1 августа.

С 1 августа 2021 года Министерство энергетики планировало запустить в Украине новую модель специальных обязательств на рынке электроэнергии для населения.

Ранее НКРЭКУ сообщала, что некоторые операторы системы распределения (облэнерго) искусственно увеличивают объемы затрат электрической энергии с целью завышения уровней соответствующих тарифов, что также спровоцирует рост тарифов для потребителей.

Автор: Анна Бредихина