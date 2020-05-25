В Украине значительно выросло производство дорогой "зеленой" электроэнергии

На тепловых электростанциях выработка упала на 19,7%, на АЭС – на 4,6%, а на солнечных и ветровых выросла на 28% и 35% соответственно.

Электростанции Украины в январе-апреле текущего года снизили производство электроэнергии на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 49,73 млрд кВт-ч, сообщила Государственная служба статистики.

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Так, за учетный период тепловые электростанции (ТЭС и ТЭЦ) выработали на 19,7% меньше ресурса, чем за тот же период годом ранее, - 17,34 млрд кВт-ч, что составило 34,8% генерации электроэнергии в стране.

Атомными электростанциями (АЭС) страны было выработано 28,88 млрд кВт-ч, что на 4,6% меньше, чем за четыре месяца 2019 года. В общей генерации это составило 58%.

Генерация электроэнергии гидроэлектростанциями (ГЭС) упала на 24,4% - до 2,23 млрд кВт-ч. ГЭС выработали 4,4% электроэнергии в стране.

Альтернативная генерация электроэнергии из солнца и ветра за четыре месяца 2020 года выросла на 27,8% и 35% соответственно. СЭС и ВЭС совместно выработали 1,26 млрд кВт-ч, что составило 2,5% всей сгенерированной электроэнергии.

В то же время, в апреле 2020 года производство электроэнергии относительно апреля 2019 года снизилось на тепловых электростанциях на 27,2%, на атомных – на 5,9%, на гидроэлектростанциях – на 25,1%. На солнечных генерация выросла на 30,9%, на ветровых - на 3,5%.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2019 года Украина, по сравнению с 2018 годом, сократила производство электроэнергии на 4,9% - до 151,25 млрд кВт-ч.

В апреле и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявляла, что украинская энергетическая отрасль полностью разбалансирована во взаиморасчетах, и к концу года задолженность государства по расчетам за произведенную электроэнергию из возобновляемых источников (ВИЭ) может достигнуть 26 млрд грн.

В связи с ростом доли "зеленой" энергетики, был пересмотрен Энергобаланс страны. Обновленный баланс энергосистемы, утвержденный Министерством энергетики и защиты окружающей среды, предусматривает вывод в вынужденный простой трех атомных энергоблоков «Энергоатома» и работа на пониженной мощности еще 5 энергоблоков. В то же время, на тепловых электростанциях, большинство из которых также входит в энергохолдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, предполагается несущественное снижение доли генерации. А для электростанций из возобновляемых источников (более 20% рынка ВИЭ принадлежит также энергохолдитнгу ДТЭК) предполагается рост производства.

При этом тепловая энергия и возобновляемая намного дороже атомной, что сказывается на тарифах на электроэнергию.

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