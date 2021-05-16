Ограничения не должны коснуться бензина марки А-95 и дизельного топлива стандарта Евро-5 - они останутся в продаже.

Ряд сетей автозаправочных станций в Украине временно прекратили продажу "премиальных" марок бензина и дизельного топлива.

В АЗС объяснили это решение тем, что Кабмин ввел госрегулирование цен на топливо, установив максимальную торговую надбавку к цене.

В сети АЗС OKKOсообщили, что из-за решения Кабмина продажа "премиального" топлива стала убыточной.

"С 15 мая в связи с введением государственного регулирования цен на топливо на АЗК ОККО временно приостановлена реализация PULLS 95 и PULLS Diesel. Это связано с тем, что продажа топлива этих марок по цене, установленной Кабинетом Министров на май, является убыточной для сети", - говорится в сообщении.

Об аналогичном решении сообщили и в сети АЗС WOG, и также связали это решение с введением госрегулирование стоимости топлива.

"Мы вынуждены прекратить реализацию премиального топлива 95 Mustang и ДП+ Mustang", - говорится в сообщении.

Ограничения не должны коснуться бензина марки А-95 и дизельного топлива стандарта Евро-5 - они останутся в продаже.

Как отмечает издание "Фокус", аналогичная ситуация с "премиальным" топливом сложилась и на заправке сети KLO. "По словам работников АЗС, продажа этих видов топлива приостановлена на всех АЗК сети", - пишет издание.

Регулирование цен на топливо: что этому предшествовало

Ранее Антимонопольный комитет Украины предостерег операторов рынка бензина и дизельного топлива от необоснованного повышения цен, учитывая нестабильную ситуацию с импортом светлых нефтепродуктов из Беларуси и РФ.

Основная причина роста цен на АЗС - рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Так, с начала апреля мировые цены на нефть выросли с 62 долл./ бар. до 69 долл./ бар., а нефтепродукты в Европе подорожали на 7-11%.

11 мая 2021 года Кабинет Министров Украины обязал сети АЗС предупреждать о повышении цен на бензин и дизтопливо на 1% и выше за 20 дней.

14 мая Кабинет министров Украины принял постановление, которым до окончания карантина ввел госрегулирование цен на бензин и дизельное топливо. Согласно документу, установлен уровень торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн за литр и бензина - не выше 5 грн за литр.

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Автор: Александр Топчий