Наблюдательный совет АО "Магистральные газопроводы Украины" на заседании от 30.12.2021 года принял решение о необходимости ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" осуществить перевыпуск финансовой отчетности за 2020 год, поскольку ООО "ОГТСУ" некорректно отразило в учете полученное на праве хозяйственного ведения государственное имущество, а именно газотранспортную систему.

Об этом написал в Facebook народный депутат Украины, первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко, ссылаясь на ответ, предоставленный на его депутатское обращение Министерством энергетики Украины от 13.01.2022 г.

"Руководство ООО "Оператор ГТС Украины" в течение 2020-2021 годов неправильно осуществляло учет государственного имущества, зачислив его в собственный капитал и искусственно занижая свою чистую прибыль на сумму начисленной амортизации на это госимущество. В свою очередь, такое занижение чистой прибыли приводило и к искусственному занижению дивидендов, которые должны поступать в государственный бюджет, а это составляет, по меньшей мере, около 6 млрд грн в год", - утверждает нардеп.

Алексей Кучеренко сообщил, что ООО "Оператор ГТС Украины" должно осуществлять учет газотранспортной системы как государственный грант в соответствии с позицией, изложенной в разъяснениях Минфина и Государственной фискальной службы еще в начале 2021 года.

"Остается открытым вопрос, почему руководство ООО "Оператор ГТС Украины" игнорировало требования Минфина и Государственной фискальной службы относительно порядка учета государственного имущества газотранспортной системы и использовало его как повод обманывать государство и когда мы увидим новую реальную финансовую отчетность Оператора ГТС за 2020 год? И ответит ли руководство ООО "Оператор ГТС Украины" за манипуляции с государственной собственностью?", - задает вопросы нардеп.

Г-н Кучеренко сообщил, что в начале декабря 2021 года направил ряд обращений по вопросам, связанным с достоверностью учета государственного имущества газотранспортной системы Украины.

Напомним, 100% уставного капитала ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" было передано для АО "Магистральные газопроводы Украины" по договору купли-продажи.

Согласно финансовой отчетности, опубликованной на сайте ОГТСУ, за 2020 год компания получила чистую прибыль в размере 20,4 млрд. грн.