13 января 2022 года российский "Газпром" заявил о том, что более половины газа, закачанного в подземные газовые хранилища Европы, уже подняли на поверхность.

Россия имеет прямое отношение к нехватке природного газа в Европе и имеет все возможности для того, чтобы увеличить поставки, однако не делает этого.

Такое мнение высказал глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, сообщает "Голос Америки".

По словам Бироля,на европейских газовых рынках присутствуют элементы напряженности из-за поведения России.

"Мы считаем, что на европейских газовых рынках присутствуют сильные элементы напряженности из-за поведения России. Дефицит в хранилищах Европейского союза во многом связан с "Газпромом"". Низкий уровень запасов на объектах компании в ЕС обуславливает половину дефицита хранилищ в ЕС, хотя на объекты "Газпрома" приходится лишь 10% от общей емкости хранилищ в ЕС", — сказал Бироль.

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Он также подчеркнул, что снижение потоков российского газа в Европу совпало с обострением геополитического напряжения в отношении Украины.

По словам Бироля, Россия могла бы увеличить поставки в Европу минимум на одну треть. Как отметил эксперт, это можно было бы осуществить за счет избыточных резервных мощностей, что эквивалентно 10% среднемесячного потребления газа в ЕС или полной емкости суточных поставок СПГ по коммерчески доступным трубопроводам.

Бироль также отметил, что при этом Россия поставляет природный газ в Китай в объеме, превышающем ее контрактные обязательства.

"Я считаю, что правила в Европе должны быть пересмотрены, чтобы гарантировать, что уровни хранения соответствуют потребностям конечных пользователей, за счет введения минимальных нормативов по запасам для всех коммерческих операторов", — добавил он.

Что такое Международное энергетическое агентство (МЭА):

Международное энергетическое агентство - это автономный интернациональный орган в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Насчитывает 29 стран-участниц. Образовано в Париже в 1974 году после нефтяного кризиса 1973-1974 годов.

Основная заявочная цель организации – содействие международному сотрудничеству в области усовершенствования мировой структуры спроса и предложения энергоресурсов и энергетических услуг. Агентство отстаивает интересы стран-импортеров энергоресурсов.

Запасы газа в Украине:

Согласно данным "Укртрансгаза", закачка в газовые хранилища прекращена с 4 октября. Компания намеревалась возобновить заполнение ПХГ при условии нормализации погодных условий, но по состоянию на сегодня закачка не восстановлена.

К началу отопительного сезона 2021-2022 годов в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 19 млрд куб. м газа.

В НАК "Нафтогаз Украины" заявляли, что такого запаса хватит для стабильного прохождения страной отопительного сезона, даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.

Запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на начало 2021 года составляли 23,5 млрд кубометров, что было рекордным за последние 10 лет показателем.

Ситуация с газом в Европе: