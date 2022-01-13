К началу отопительного сезона 2021-2022 годов в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 19 млрд куб. м газа.

Более половины газа, закачанного в подземные газовые хранилища Европы, уже подняли на поверхность.

Об этом сообщает "Газпром" в Telegram.

Как отметили в "Газпроме", по состоянию на 10 января 2022 года Европа отобрала из своих хранилищ 55,6% или 26,6 млрд кубометров газа, закачанного в 2021 году по состоянию на 10 января.

"По данным Gas Infrastructure Europe, из подземных хранилищ Европы поднято уже больше половины объема газа, закачанного в прошлом году.

На 10 января отбор достиг 55,6%, или 26,6 млрд кубометров газа, — отметили в "Газпроме".

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В "Газпроме" подчеркнули, что запасы газа в европейских ПХГ находятся на минимальных для этого сезона уровнях за всю историю наблюдений.

Запасы газа в Украине:

Согласно данным "Укртрансгаза", закачка в газовые хранилища прекращена с 4 октября. Компания намеревалась возобновить заполнение ПХГ при условии нормализации погодных условий, но по состоянию на сегодня закачка не восстановлена.

К началу отопительного сезона 2021-2022 годов в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 19 млрд куб. м газа.

В НАК "Нафтогаз Украины" заявляли, что такого запаса хватит для стабильного прохождения страной отопительного сезона, даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.

Запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на начало 2021 года составляли 23,5 млрд кубометров, что было рекордным за последние 10 лет показателем.

Цена на газ: