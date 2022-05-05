В "Укртеплокомунэнерго" подготовили три предложения и передали их правительству.

Межотраслевая ассоциация "Укртеплокоммунэнерго" разработала и предлагает профильному министерству предложения по внедрению альтернативных антикризисных путей регулирования тепловой отрасли в условиях военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

Первым предложением является введение государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, коммунальные услуги, учитывая особенности производства и предоставления коммунальных услуг в регионах Украины.

"В зависимости от введенного способа государственного регулирования тарифов на теплоэнергию и коммунальные услуги, будут определяться гарантии для производителей тепла (компенсации, дотации, льготные условия кредитования, и тому подобное)", - говорится в сообщении.

Для реализации этой идеи предлагается, среди прочего, обеспечить заключение договоров поставки природного газа с производителями тепловой энергии, предусматривающие новую цену природного газа (единую цену для всех категорий потребителей), определить механизмы государственного регулирования тарифов на тепловую энергию и коммунальные услуги, в т.ч. произведенных с использованием альтернативных источников энергии, а также определить гарантии для субъектов хозяйствования в условиях госрегулирования (компенсации, дотации, льготные условия кредитования, и т. п).

Также предлагается решить проблему кредиторской задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций, в том числе производственные мощности которых претерпели разрушения или повреждения в результате военной агрессии РФ.

"На сегодня долги предприятий Теплокоммунэнерго (ТКЭ) перед НАК "Нафтогаз Украины", которые образовались по состоянию на 1 июня 2021 года, составляют 37,4 млрд грн. Они должны быть погашены предприятиями ТКЭ путем заключения договоров реструктуризации", - говорится в сообщении.

Ассоциация предлагает разработать законопроект, направленный на решение вопроса погашения кредиторской задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций, в том числе производственные мощности которых уничтожены или подверглись разрушениям, или повреждениям вследствие вооруженной агрессии РФ против Украины.

Еще одним предложением является оказание финансовой поддержки предприятиям отрасли, оказывающим услуги по поставке тепловой энергии и поставке горячей воды.

"Предлагается выделить из резервного фонда госбюджета средства для оказания финансовой поддержки предприятиям жилищно-коммунального хозяйства в период военного положения, в частности для выплаты заработной платы работникам, на закупку горюче-смазочных материалов, материалов и оборудования, выполнение ремонтных работ и работ, связанных с подготовкой к новому отопительному сезону", - добавили в ассоциации.

Фиксирование цены:

29 апреля 2022 года Кабмин зафиксировал цену на газ для населения и важных предприятий. Так, правительство рекомендовало местным властям не повышать коммунальные тарифы.

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