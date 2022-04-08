Действия оккупантов ставят под угрозу транспортировку газа для украинских и европейских потребителей.

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщает о грубых вмешательствах представителей РФ и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований, так называемых "ЛНР", в операционную работу и технологические процессы транспортировки газа через компрессорную станцию ​​"Новопсков" в Луганской области.

Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.

Компрессорная станция (КС) "Новопсков" – это важный объект для организации транспортировки газа потребителям Донецкой и Луганской областей. Также через эту станцию ​​проходит почти треть транзита в Европу с газоизмерительной станции (ГИС) "Сохрановка".

"ОГТСУ зафиксирован ряд действий со стороны оккупантов, которые предусматривают изменения в работе коммуникационного оборудования и технологических режимов, что фактически может привести к потере операционного контроля над оборудованием КС", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, это приведет к значительным рискам целостности газотранспортной системы, стабильности режимов транспортировки газа и в результате – невозможности выполнения транспортировки газа через КС, в частности, в рамках транзитного контракта.

"Призываем представителей агрессора воздержаться от дальнейшего давления на работников ОГТСУ и вмешательства в работу КС", – отметили в компании.

В противном случае, в случае потери операционного контроля, ОГТСУ с целью сохранения целостности и безопасной работы ГТС будет вынужден остановить работу этого объекта. Остановка КС "Новопсков" означает остановку транзита через ГИС "Сохрановка".

Ответственность за последствия – на Российской Федерации, подчеркнули в компании.

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