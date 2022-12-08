Энергоатом обращается к МАГАТЭ, информируя о дополнительном размещении РСЗО "Град" непосредственно на площадке ЗАЭС.

Российские войска разместили реактивные установки "Град" рядом с территорией станционного сухого хранилища отработавшего ядерного топлива на ЗАЭС. "Энергоатом" предупреждает о возможных провокациях со стороны России.

Тяжелое вооружение размещено возле шестого энергоблока станции. Там же оккупанты ранее в тайном режиме строили "защитные сооружения", нарушая все условия по организации ядерной и радиационной безопасности.

"Наиболее вероятная готовящаяся провокация – обстрелы противоположного берега Днепра, в частности городов Никополь и Марганец, этими установками "Град" непосредственно с площадки ЗАЭС, пользуясь "прикрытием" энергоблоков и хранилища отработанного ядерного топлива", - говорится в сообщении.

Энергоатом обращается к МАГАТЭ и всему мировому атомному сообществу, информируя о дополнительном размещении РСЗО "Град" непосредственно на площадке ЗАЭС: "В очередной раз призываем создать зону безопасности внутри и вокруг станции при ее полной демилитаризации и деоккупации".

Оккупация ЗАЭС – что известно

Запорожскую АЭС россияне оккупировали весной 2022 года. С тех пор враг использует станцию в качестве "щита" от "ответов" ВСУ, обстреливая гражданских и военных в близлежащих населенных пунктах.

В сентябре МАГАТЭ после посещения станции предложило создать безопасную зону вокруг ЗАЭС, призвав россиян вывести тяжелую технику с территории ядерного объекта.

Россияне отказываются покидать ЗАЭС, а Путин в октябре даже издал указ о присвоении украинской АЭС.

Недавно российские СМИ писали о якобы продолжающихся дискуссиях между МАГАТЭ и Россией относительно демилитаризации станции. В обмен на это россияне просили бесперебойный транзит газа и нефти по Украине.

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