В МИД Украины отреагировали на противозаконные действия оккупантов на ЗАЭС, которые могут спровоцировать настоящий ядерный коллапс в юго-восточной части Европы.

В МИД Украины осудили блокирование ротации экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию со стороны оккупантов.

Своими действиями, направленными на милитаризацию станции, войска РФ подрывают нормы ядерной и радиационной безопасности, как говорится в заявлении на сайте МИД. В ведомстве считают, что незаконное размещение военной техники и личного состава армии РФ на объекте, могут привести к крупнейшей ядерной катастрофе в истории Европы.

"Если Россию не остановить, ее преступные действия на украинском ядерном объекте могут привести к катастрофе, масштабы которой были до сих пор неизвестны для Европы", - отметили в министерстве.

В этом контексте МИД Украины призвал Кремль немедленно разблокировать ротацию экспертов МАГАТЭ и обеспечить их безотлагательное безопасное перемещение временно оккупированными территориями Украины к Запорожской АЭС.

Также там заявили, что международное сообщество должно срочно отреагировать на действия РФ на ЗАЭС и усилить экономическое давление на агрессора. В МИД предложили ввести санкции против российской государственной корпорации "Росатом", аффилированных с ней компаний и институтов, а также других ключевых факторов атомной энергетики России.

"Отдельно отмечаем срочность полного прекращения сотрудничества с РФ в сфере ядерных технологий, а также ограничения прав и привилегий России в МАГАТЭ. Рассчитываем на активные действенные усилия генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси для противодействия преступлениям РФ. Единственным возможным путем восстановления ядерной безопасности и защищенности в Европе является немедленный вывод военного и гражданского персонала РФ из ЗАЭС, ее демилитаризация и восстановление контроля Украины", - добавили в министерстве.

Противодействие оккупации Запорожской АЭС со стороны Украины

Напомним, что в марте 2022 года российские оккупационные группировки захватили Запорожскую АЭС. Теперь войска РФ регулярно шантажируют Украину ядерной катастрофой, периодически обстреливая станцию. По данным "Энергоатома", ЗАЭС уже несколько раз была обесточена из-за повреждений высоковольтных линий.

В феврале 2023 года СНБО ввел санкции против 200 российских компаний, которые пытаются эксплуатировать Запорожскую АЭС. У СБУ есть доказательства, свидетельствующие, что сотрудники "Росатома" и сопутствующих компаний корпорации взяли на себя контроль над технологическими и управленческими процессами на ЗАЭС; способствуют подключению электростанции к российской энергетической системы.

Кроме того, 10 февраля Государственная инспекция ядерного регулирования Украины запретила эксплуатацию четырех из шести энергоблоков ЗАЭС.

Украина призвала Евросоюз лишить Россию привилегий и прав в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) и закрыть проекты, которые "Росатом" реализует по всему миру.

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