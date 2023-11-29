Отмечается, что в Украине выросло потребление электричества на фоне плохих погодных условий и новых подключений потребителей.

Из-за роста потребления на фоне плохих погодных условий и новых подключений потребителей, в украинской энергосистеме зафиксировали дефицит электричества. Специалисты "Укрэнерго" просят украинцев прибегнуть к экономии электричества, сообщает пресс-служба энергокомпании.

"С 13:00 в энергосистеме зафиксирован дефицит электроэнергии. Причина дефицита - стремительный рост потребления из-за тяжелых погодных условий и одновременное включение в сеть тысяч потребителей из пострадавших от непогоды регионов", - говорится в сообщении.

Энергетики просят экономить электроэнергию в течение всего дня до 18:00.

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"Экономно потребляйте электроэнергию в течение всего дня до 18:00. Бережливое потребление не означает, что нужно выключить все в доме и сидеть в темноте", - обращаются в энергокомпании.

Энергетические специалисты говорят, что достаточно выключить свет там, где он в этот момент не нужен, и внимательно отнестись к тому, как вы пользуетесь мощными электроприборами: оставить работать только самое необходимое, а все несрочные дела перенести на вечер и ночь после 18:00.

Отключение света в Украине

По данным Украинского гидрометцентра, 27 ноября в Украине фиксировались порывы ветра 17-22 м/с. В Киевской, Кировоградской и Полтавской областях был значительный снег. На дорогах страны - гололедица.

На утро 27 ноября из-за шквального ветра, снега и метели пострадали 16 областей Украины. Тогда непогода оставила без света 2019 населенных пунктов.

Утром 29 ноября из-за сильного порывистого ветра и дождя Министерство энергетики сообщило о новые обесточивания в Кировоградской, Полтавской, Черкасской областях.

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