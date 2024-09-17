Фон дер Ляйен назначила женщин на четыре из шести должностей исполнительных вице-президентов.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник представила новый состав Еврокомиссии. Из 26 мест 10 занимают женщины.

"Сегодня я представляю свою команду на следующие пять лет. Команда компетентных и мотивированных женщин и мужчин, готовых работать вместе. Каждый член моей команды привнесет свой собственный опыт и взгляды на Европу. Вместе мы будем одной командой, работающей над достижением одной общей цели. Сделать Европу сильнее", - написала фон дер Ляйен в Х.

Так, функции еврокомиссара по вопросам конкуренции будет выполнять Тереза Рибера (Испания). Высоким представителем по внешней политике и политике безопасности стала Кайя Каллас (Эстония).

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Вице-президентом по вопросам процветания и промышленной стратегии назначен Стефан Сежурне (Франция), а еврокомиссаром по внутренним делам и миграции - Магнус Бруннер (Австрия)

Вице-президентом по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии будет Хенна Вирккунен (Финляндия), а дожность вице-президента по вопросам сплоченности и реформ занял Раффаэле Фитто (Италия).

Еврокомиссаром по энергетике и жилищному строительству стал Дан Йоргенсен (Дания), а Апостолос Цицикостас (Греция) будет отвечать за устойчивый транспорт и туризм.

Еврокомиссаром по демократии, правосудию и верховенству закона станет Майкл Макграт (Ирландия), а Валдис Домбровскис (Латвия) будет отвечать за экономику и производительность.

Кроме того, Марош Шефчович (Словакия) станет еврокомиссаром по торговле и экономической безопасности, а Марта Кос (Словения) – еврокомиссаром по расширению.

Фон дер Ляйен заявила, что ей удалось увеличить количество женщин в составе Совета по сравнению с первоначальными предложениями стран-членов, отметив, что она решила назначить женщин на четыре из шести должностей исполнительных вице-президентов.

Кандидатуру каждого из членов Еврокомиссии еще должен утвердить Европейский парламент.

Полный состав Еврокомиссии изложен в инфографике фон дер Ляйен.

Кадровые перестановки в Еврокомиссии

Напомним, в июле Урсулу фон дер Ляйен избрали председателем Еврокомиссии на второй срок. Ранее фон дер Ляйен заявляла, что на фоне повторяющихся агрессивных действий РФ в Украине и повторяющихся угроз правителя Кремля Владимира Путина Европейский Союз должен подготовиться к возможной войне и принять меры для совместного вооружения.

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