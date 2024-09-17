Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник представила новый состав Еврокомиссии. Из 26 мест 10 занимают женщины.
"Сегодня я представляю свою команду на следующие пять лет. Команда компетентных и мотивированных женщин и мужчин, готовых работать вместе. Каждый член моей команды привнесет свой собственный опыт и взгляды на Европу. Вместе мы будем одной командой, работающей над достижением одной общей цели. Сделать Европу сильнее", - написала фон дер Ляйен в Х.
Так, функции еврокомиссара по вопросам конкуренции будет выполнять Тереза Рибера (Испания). Высоким представителем по внешней политике и политике безопасности стала Кайя Каллас (Эстония).
Вице-президентом по вопросам процветания и промышленной стратегии назначен Стефан Сежурне (Франция), а еврокомиссаром по внутренним делам и миграции - Магнус Бруннер (Австрия)
Вице-президентом по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии будет Хенна Вирккунен (Финляндия), а дожность вице-президента по вопросам сплоченности и реформ занял Раффаэле Фитто (Италия).
Еврокомиссаром по энергетике и жилищному строительству стал Дан Йоргенсен (Дания), а Апостолос Цицикостас (Греция) будет отвечать за устойчивый транспорт и туризм.
Еврокомиссаром по демократии, правосудию и верховенству закона станет Майкл Макграт (Ирландия), а Валдис Домбровскис (Латвия) будет отвечать за экономику и производительность.
Кроме того, Марош Шефчович (Словакия) станет еврокомиссаром по торговле и экономической безопасности, а Марта Кос (Словения) – еврокомиссаром по расширению.
Фон дер Ляйен заявила, что ей удалось увеличить количество женщин в составе Совета по сравнению с первоначальными предложениями стран-членов, отметив, что она решила назначить женщин на четыре из шести должностей исполнительных вице-президентов.
Кандидатуру каждого из членов Еврокомиссии еще должен утвердить Европейский парламент.
Полный состав Еврокомиссии изложен в инфографике фон дер Ляйен.
Кадровые перестановки в Еврокомиссии
Напомним, в июле Урсулу фон дер Ляйен избрали председателем Еврокомиссии на второй срок. Ранее фон дер Ляйен заявляла, что на фоне повторяющихся агрессивных действий РФ в Украине и повторяющихся угроз правителя Кремля Владимира Путина Европейский Союз должен подготовиться к возможной войне и принять меры для совместного вооружения.