Потоки СПГ выросли, несмотря на попытки наложить санкции на Москву и ослабить ее экономику.

Франция призвала к лучшей идентификации компаний, поставляющих российский газ в портах Европейского Союза, чтобы остановить увеличение его поставок в страны ЕС. Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что Франция вместе с девятью другими странами, включая Австрию и Чехию, распространила документ перед встречей министров энергетики ЕС во вторник, в котором призвала Европейскую комиссию требовать от поставщиков российского сжиженного природного газа четко идентифицировать себя во время разгрузки в портах ЕС и улучшить прозрачность относительно объемов импорта.

В частности, по данным издания, некоторые поставщики газа, которые забронировали мощности для импорта российского сжиженного газа в порты ЕС, пока не идентифицированы должным образом. При этом министр энергетики Франции Агнес Панье-Рунаше заявила, что для "устранения этой зависимости" необходим "самый высокий уровень прозрачности относительно потоков".

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СМИ напоминает, что усилиям уменьшить поступление российского топлива в ЕС препятствовала Венгрия, которая постоянно сопротивлялась санкциям и пыталась продлить существующие соглашения с "Газпромом". При этом газ из России также поступает в ЕС через Украину - несмотря на войну - благодаря контракту, срок действия которого истекает в конце этого года, напомнил неназванный европейский чиновник:

"Надо признать тот факт, что Украина получает доход от транзита".

В свою очередь Свен Гигольд, госсекретарь Германии по экономическим вопросам и климатическим мерам, сказал, что "тревожно" наблюдать рост импорта российского топлива и что Комиссия должна представить "дорожную карту" по сведению к нулю импорт из России всех видов топлива.

"Беспокойство возникло после того, как в июне ЕС сделал первый шаг к ограничению российского СПГ, наложив санкции на перегрузку - реэкспорт российского топлива в третьи страны - из портов ЕС. Страны ЕС, включая Нидерланды, выразили обеспокоенность тем, что запрет имел нежелательный побочный эффект в виде увеличения поставок в ЕС, поскольку их больше нельзя было реэкспортировать в другое место, даже несмотря на то, что запрет официально вступает в силу только в марте следующего года", - говорится в статье.

Транзит российского газа в ЕС - последние новости

Венгрия за спиной ЕС пытается договориться с "Газпром" о поставках газа в 2025 году. Как сообщил министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто, Будапешт уже подписал с "Газпромом" одно дополнительное соглашение на последний квартал этого года, которое "покрывает дополнительные объемы по конкурентной цене".

Также УНИАН сообщал, что Евросоюз рассматривает два возможных варианта продолжения транзита газа через Украину.

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