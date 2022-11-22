Плановые отключения электроэнергии на сегодняшний день связаны с дефицитом ее производства, что вызвано обстрелами.

В Украине не осталось неповрежденных российскими ракетными обстрелами гидро - и теплоэлектростанций, также были поражены все узловые подстанции.

"После этой атаки у нас в Украине не осталось неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций... Практически вся тепловая и гидрогенерация, если говорить о крупных станциях, получили повреждения и подверглись ракетным ударам", - сказал глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицький на брифинге.

Также, по его словам, не осталось неповрежденных узловых подстанций "Укрэнерго". Каждая важная подстанция подвергалась атакам, некоторые - по 3, 5 и даже 8 раз подряд.

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"Масштаб разрушений колоссальный. После каждой массированной ракетной атаки требуется определенное время, чтобы сначала запитать большинство потребителей", - сказал Кудрицкий.

Он добавил, что сразу после ракетных обстрелов вводятся графики аварийных отключений электроэнергии, чтобы стабилизировать работу энергосистемы.

По словам главы "Укрэнерго", на сегодняшний день ситуация с графиками отключений электроэнергии является стабильной, плановые отключения пока связаны с дефицитом ее производства, что вызвано обстрелами.

"Энергосистема пока не может сгенерировать столько электроэнергии, сколько потребители хотели бы потребить", - пояснил Кудрицкий

Удары РФ по энергетике Украины: что известно

В октябре и ноябре энергосистема Украины подверглась массированным ракетным атакам российских оккупантов. По экспертным оценкам, сейчас в Украине разрушено или повреждено 50% объектов энергетической инфраструктуры.

При этом в Минэнерго уверяли, что ситуация с энергоснабжением в стране контролируемая. В то же время украинцев призывают уменьшить нагрузку на сеть.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что больше всего проблем с электроснабжением имеют Киев и область, Одесса и область, Харьков и область.