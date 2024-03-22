Отключилась внешняя воздушная линия, соединяющая временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины.

Запорожская атомная электростанция оказалась на грани блэкаута. Во время масштабной ракетной атаки на Украину в 5:10 утра отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750кВ "Днепровская", соединяющая временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины.

Как сообщает Энергоатом, сейчас крупнейшая в Европе атомная электростанция соединена с украинской энергосистемой только линией электропередачи ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС - Ферросплавная". Эта линия недавно была отремонтирована силами украинских энергетиков, поскольку не работала в течение длительного времени из-за повреждений в результате очередного российского обстрела.

"Такая ситуация крайне опасна и грозит наступлением аварийной ситуации. Если отключится последняя линия связи с отечественной энергосетью, ЗАЭС окажется в очередном блэкауте, что является тяжелым нарушением условий безопасной эксплуатации станции", - отметил глава Энергоатома Петр Котин.

Он в очередной раз отметил, что ЗАЭС должна немедленно перейти под полный контроль Украины, ее законного оператора - Энергоатома, а Россия должна вывести со станции своих военных и военную технику.

С начала российской оккупации Запорожская АЭС уже пережила восемь полных блэкаутов и один частичный - с запуском аварийных дизель-генераторов и систем безопасности. В случае их отказа есть угроза развития ядерной и радиационной аварии.

Массированная ракетная атака 22 марта

Вторую ночь подряд российская оккупационная армия наносит массированные комбинированные атаки по Украине. Вечером 21 марта на юге Украины зафиксировали российские ударные БпЛА "шахед", позже движение беспилотников распространилось на ряд областей. А уже под утро враг начал запускать ракеты. Сообщалось о громких взрывах в Харькове, Днепре, Сумах, Хмельницком и других городах.

В Харькове прозвучало более 15 взрывов, город остался без света. Кроме того, фиксируют проблемы с водой. О проблемах со светом сообщают жители Хмельницкой области и Днепра. Также есть попадание в объект критической инфраструктуры в Винницкой области. В Запорожье разрушено несколько домов, есть раненые.

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