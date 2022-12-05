В Украине работает система противовоздушной обороны.

В областях предупреждают о возможных перебоях с электроснабжением из-за новой массированной ракетной атаки Российской Федерации.

Об этом сообщил председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус и городской голова Тернополя Сергей Надал в Telegram.

"В связи с массированной ракетной атакой на территории области потенциально могут быть проблемы с поставкой тепла, электроэнергии, перебои со связью", - написал Чаус.

Надал также предупредил, что из-за ракетных обстрелов могут быть экстренные отключения электроэнергии. Он посоветовал зарядить телефоны и сделать запасы воды.

СМИ сообщаю, что в Житомире уже частично пропал свет.

Ракетная атака России по Украине

Как сообщал УНИАН, после 13: 00 в Украине была объявлена воздушная тревога. В некоторых регионах работает система противовоздушной обороны.

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