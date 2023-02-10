Долгосрочный ущерб России далеко не ограничивается ее военными действиями.

С момента вторжения России в Украину почти год назад множество комментаторов предположили, что это решение было крупной стратегической ошибкой Владимира Путина.

Об этом пишет издание Sky News со ссылкой на Пьера Андюрана - человека, который считается одним из самых эффективных в мире трейдеров в энергетическом секторе.

Он говорит, что долгосрочный ущерб России далеко не ограничивается ее военными действиями.

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"Я думаю, что Путин проиграл энергетическую войну", - сказал он.

"Очень высокие цены на природный газ и электроэнергию в Европе были крайне плохи для мировой экономики, но теперь они вернулись к более разумному уровню. Если цены на газ останутся на прежнем уровне, будет гораздо меньше беспокойства по поводу инфляции и повышения процентных ставок. Больше не будет страха перед энергетическим кризисом. Теперь, когда Европа привыкает жить без российского газа, зачем им возвращаться?" - заявил эксперт.

Он сказал, что российский президент допустил "огромный просчет в отношении того, у кого есть рычаги воздействия… точно так же он просчитался в том, как Украина будет сопротивляться, а Запад объединится".

"Россия навсегда потеряла своего крупнейшего покупателя, и потребуется не менее десяти лет, чтобы проложить достаточное количество трубопроводов для перенаправления этих продаж газа в Азию. Как только Россия сможет продавать газ только Китаю, Пекин сможет определять цену", - добавил Андюран.

Война в Украине и ситуация с газом

28 сентября 2022 года страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.

1 октября "Газпром" сократил поставки газа в Молдову на 30%. 1 ноября 2022 года "Газпром" прекратил поставки газа в Италию.

По состоянию на 1 декабря 2022 года "Газпром" сократил экспорт газа в страны ЕС почти в два раза.

По состоянию на 4 января 2023 года транзит российского газа через Украину упал до исторического минимума.