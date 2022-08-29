Глава Shell заявил, что нужно использовать нефть и газ в краткосрочной перспективе.

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину уже очевидно, что энергетический кризис в Европе продлится несколько зим.

Об этом заявил глава Shell Бен ван Берден, сообщает The Telegraph.

По его словам, нормирование электроэнергии будет необходимо в течение ряда лет, поскольку цены на электроэнергию достигли новых рекордных высот.

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"Я не думаю, что этот кризис ограничится одной зимой. Вполне возможно, что у нас есть несколько зим, когда мы должны каким-то образом найти решения за счет экономии и повышения эффективности, за счет нормирования и за счет очень быстрого создания альтернатив", - отметил глава Shell.

Он также отметил: "На самом деле я думаю, что нам нужно использовать нефть и газ в краткосрочной перспективе, потому что иначе цивилизация рухнет".

Война в Украине и ситуация с газом:

4 мая 2022 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций ЕС против РФ.

Впоследствии в Евросоюзе договорились о частичном эмбарго на российскую нефть.

Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС касалось более 2/3 импорта нефти из России, сокращая значительный источник финансирования ее военной машины.

1 июня 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что к концу 2022 года Европейский союз на 92% сократит импорт российской нефти. Макрон отметил, что не исключает также и эмбарго на поставки в ЕС газа из России.

2 июня экономический аналитик Михаил Крутихин заявил о том, что в России заговорили о закрытии нефтеперерабатывающих предприятий. В этот же день президент США Джо Байден заявил, что США и ЕС обсуждают возможность закупок российской нефти по цене ниже рыночной.

3 июня ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против России.

23 июня 2022 года появилась информация о том, что Евросоюз нашел замену российскому газу.

28 июня Литва запретила импорт российского газа.

8 июля транзит российского газа через Украину достиг исторического минимума.

11 июля стало известно о том, что во Франции переводят котлы на мазут на случай остановки поставок российского газа.

17 июля в Германии заявили, что не смогут пережить следующую зиму без российского газа.

6 августа Эрдоган подтвердил, что Турция частично будет платить за российский газ в рублях.

29 августа 2022 года стало известно о том, что Германия и Дания объединились, чтобы избавиться от российского газа.

В тот же день, 29 августа, в Европе было зафиксировано падение цен на газ.

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