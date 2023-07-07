Рост равен производственной мощности почти двух атомных энергоблоков.

В энергосистеме зафиксировано рекордное потребление электроэнергии из-за того, что потребители массово включают кондиционеры в жару.

Как сообщает НЭК "Укрэнерго", самое высокое потребление за первую половину лета было зафиксировано вчера, 6 июля, в 16:00.

"Это на 7% выше, чем в самый жаркий день лета 2022 года, и на 14% больше, чем в прошлый четверг. Для понимания такой рост равен производственной мощности почти двух атомных энергоблоков. Причина существенного роста потребления - в первую очередь активное использование кондиционеров", - говорится в сообщении.

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Высокий уровень потребления вчера сохранялся практически до конца дня, что создавало значительную нагрузку на энергосистему. Ведь вечером снижается активность солнечных электростанций, и для обеспечения покрытия высокого уровня потребления необходимо привлекать дополнительные мощности энергоблоков.

"Укрэнерго" отмечает, что если прошлым летом такие пики потребления для энергосистемы не были слишком сложной задачей, то сейчас резкое увеличение нагрузки существенно усложняет ее работу. Ведь энергосистема все еще восстанавливается после массированных террористических атак россиян. Продолжаются масштабные ремонтные работы на электростанциях и в сети, и соответственно в работе меньше энергоблоков и основного оборудования высоковольтной инфраструктуры.

"С 16.00 до 23.00 энергосистема нуждается в вашей помощи. Сократите использование кондиционеров и мощных электроприборов. Не включайте их одновременно, особенно в вечерние часы. Переносите энергоемкое потребление на другие часы суток", - подчеркнула пресс-служба.

Жара в Украине - прогноз на ближайшие дни

По прогнозам синоптиков, на Ивана Купала, 7 июля, кое-где в Украине температура будет подниматься до почти +40 градусов. В то же время на севере ожидается снижение температуры.

6 июля сильная жара была на юге и востоке Украины, днем +30 ... +35 градусов, кое-где до + 37 градусов

На севере и в центре Украины температура воздуха преимущественно составляла +30...+34 градуса.

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