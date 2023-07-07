Из-за непогоды 710 населенных пунктов в 11 областях остаются без света.

Из-за грозового шторма, который пронесся по стране, были зафиксированы масштабные повреждения энергосистемы, приведшие к отключениям во многих регионах.

Как сообщает Министерство энергетики, в результате масштабного грозового шторма в 11 областях зафиксировано повреждение линий элетропередачи, обесточены 710 населенных пунктов. Больше всего - в Черниговской, Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях.

"Также из-за непогоды остается без света часть потребителей в Сумской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Тернопольской, Черновицкой, Винницкой областях. Продолжаются восстановительные работы",- сообщает пресс-служба.

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Ухудшение погоды в Украине

Как сообщал УНИАН, по данным Украинского гидрометцентра, на сегодня, 7 июля, в Украине объявили штормовое предупреждение. По данным синоптиков, осложнения погоды ожидается почти по всей стране, кроме Харьковской, Луганской, Донецкой областей и Крыма.

Об ухудшении погоды предупреждает и синоптик Наталья Диденко. Она прогнозирует на сегодня ливни, шквалы и град.

5 июля энергетики в большинстве регионов страны были переведены в усиленный режим работы в ожидании ухудшения погоды.

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