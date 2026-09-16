Без США, но с Украиной: в ЕС хотят создать европейский аналог НАТО

В центре внимания должна быть безопасность всего континента.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркивает важность срочных изменений для более оперативного реагирования на новые гибридные угрозы. В связи с этим она предлагает создать Европейский совет безопасности и привлечь к его деятельности, наряду со странами Евросоюза, Украину, Великобританию, Норвегию и Канаду.

Об этом глава Еврокомиссии сообщила во время выступления в Европейском парламенте.

"Мы обсуждали формат на уровне лидеров, посвященный безопасности нашего континента, с такими партнерами, как Канада, Украина, Великобритания, Норвегия и другими заинтересованными странами", – подчеркнула фон дер Ляйен.

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По её мнению, учитывая нынешний характер и масштаб существующих рисков, создание такого формата сейчас является ещё более срочной задачей.

"Именно поэтому мы сформулируем наши идеи, чтобы Европейский совет безопасности стал реальностью. Актуальность этой задачи очевидна", – подчеркнула фон дер Ляйен.

Срочные угрозы, на которые нужно немедленно реагировать

Как пояснила председатель Еврокомиссии, продолжается агрессивная война России против Украины, но также продолжают расти угрозы в адрес стран-членов ЕС. В частности, к этим действиям причастны российские спецслужбы. Например, в качестве доказательства она привела попытку атаки с использованием дронов в аэропорту города Лейпциг в Германии.

"У нас не должно быть никаких иллюзий по поводу того, что происходит. Европа сталкивается с гибридными угрозами", – заявила фон дер Ляйен.

По её словам, с каждым днём усиливаются кибератаки, диверсии, поджоги и проникновения беспилотников в воздушное пространство стран Евросоюза и т. д.

"Таким образом, поскольку уровень угроз растет, должна расти и готовность Европы. Именно поэтому я предложу, совместно с верховным представителем Евросоюза, новую Европейскую стратегию безопасности", – заявила президент Еврокомиссии.

Евросоюз не успевает за развитием новой реальности

Также она отметила, что у Евросоюза уже есть много инструментов и он укрепляет взаимодействие с НАТО.

"Но наша доктрина, наши институты и процесс принятия решений не успевают за новой реальностью. Наши системы созданы для другого мира. Они основаны на доброжелательных попытках достичь консенсуса и компромисса, но мы должны рассмотреть, соответствуют ли они по-прежнему поставленной цели", – заявила фон дер Ляйен.

По её мнению, Европе нужен собственный набор правил по противодействию гибридным угрозам, а также срочно требуется единодушие в отношении того, как реагировать на конкретные инциденты, которые, хотя и не считаются вооружённой агрессией, но угрожают национальной безопасности.

Европе необходимо ввести и активировать собственный протокол безопасности в чрезвычайных ситуациях

Другими словами, как пояснила председатель Еврокомиссии, речь идет о введении на уровне Евросоюза собственного механизма, который отражал бы суть "четвертой статьи" договора о создании НАТО, когда любая страна-член может созвать заседание в случае угрозы ее безопасности или территориальной целостности.

"Я верю, что настало время для собственной "четвертой статьи" Европы – экстренного протокола по вопросам безопасности. Если это инициируется одной страной-членом, все страны-члены должны собраться, чтобы скоординировать европейский ответ с целью сдерживания дальнейшей эскалации и смягчения последствий", – заявила фон дер Ляйен.

Россия угрожает Европе

Как сообщал УНИАН, недавно инициатор войны против Украины, российский диктатор Владимир Путин выступил с новой серией угроз в адрес Европы. В частности, по его словам, ввод европейских войск на территорию Украины якобы будет означать войну с Россией.

Как известно, Украина стремится получить надежные и долгосрочные гарантии безопасности, частью которых должно стать создание контингента иностранных войск и их размещение на территории Украины в случае достижения мирного соглашения с Россией.

При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров пригрозил Европе, что её война с РФ, если она начнётся, будет "очень короткой".

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