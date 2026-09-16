Украинцам выплатят 19 400 гривень на зиму: министр объяснил, как можно потратить деньги

Помощь предназначена для уязвимых категорий населения, проживающих на прифронтовых территориях.

Жителям прифронтовых территорий предоставят 19 400 гривень на пережидание отопительного сезона. Помощь не будет иметь ограничений в отношении конкретных товаров или услуг, рассказал министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин в интервью "Украинскому радио".

"19 400 грн не будут привязаны к каким-либо товарам, работам и услугам. То есть 19 400 будут выделяться на домохозяйство, чтобы оно подготовилось к отопительному сезону. А что именно нужно купить на эти средства, решит само домохозяйство", – отметил глава ведомства.

Напомним, в начале сентября правительство утвердило постановление о выплате денежной помощи в рамках программы "Зимняя поддержка". В сезоне 2026–2027 годов формат программы несколько изменится: предусмотрена единовременная выплата в размере 19 400 грн на переход через отопительный сезон.

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Отмечается, что помощь получат более 380 тысяч семей из прифронтовых общин (более 1 миллиона человек). Подать заявление на получение выплаты можно до 30 октября через Пенсионный фонд, ЦНАП или органы местного самоуправления. Получить выплату можно будет на банковский счет или через "Укрпочту".

Кто имеет право на помощь

Отдельно Улютин перечислил категории граждан, которые могут претендовать на выплату в размере 19 400 грн:

люди с инвалидностью, получатели пенсии по инвалидности;

получатели государственной социальной помощи людям с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

получатели государственной социальной помощи, лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

Он выделил категории пенсионеров, которые также имеют право на эту помощь:

тем, кому назначена надбавка на уход: людям с инвалидностью I группы, одиноким людям с инвалидностью I, II и III группы пенсионного возраста, одиноким пенсионерам, нуждающимся в постороннем уходе;

те, кому в 2018–2020 годах была назначена временная государственная социальная помощь.

Также министр уточнил, какие именно семьи с детьми могут оформить выплату:

получатели пособия при рождении ребенка;

одинокие матери, получающие пособие на детей;

многодетные семьи, получающие пособие на детей

приемные семьи, получающие такое же пособие;

детские дома семейного типа;

семьи патронатных воспитателей;

получатели пособия на проживание ВПЛ и получатели субсидий.

По словам Улютина, для тех, кто находится в зоне 0–20 км от линии фронта, средства уже зарезервированы. Средства для жителей территорий в зоне 20–50 км зарезервировали международные гуманитарные партнеры, которые будут осуществлять выплаты в этих общинах в соответствии с утвержденным перечнем.

Социальные выплаты украинцам – последние новости

В августе стало известно, что Верховная Рада приняла закон, направленный на усиление государственной поддержки и социальных гарантий для семей, в которых есть люди с инвалидностью. Документ предусматривает введение базовой величины – нормативного денежного показателя, который будет использоваться для расчета размеров государственной социальной помощи.

Напомним, ранее Кабмин расширил перечень военнослужащих, которые могут получать ежемесячную выплату в размере 50 тысяч гривен. Речь идет об освобожденных из российского плена военных, нуждающихся в длительном стационарном лечении.

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