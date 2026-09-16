'Выжить невозможно': глава Минфина прокомментировал прожиточный минимум на 2027 год

В то же время пока что в правительстве не могут полностью изменить его.

Прожиточный минимум в Украине в следующем году вырастет до 3559 гривень, что составляет менее 120 гривень в день. Такие цифры заложены в проект государственного бюджета на 2027 год.

В то же время министр финансов Сергей Марченко во время представления проекта бюджета в Верховной Раде отметил, что прожиточный минимум уже давно утратил свою базовую функцию, передает корреспондент УНИАН.

"Прожиточный минимум действительно не соответствует фактическому уровню. На эту сумму можно только жить, выживать – и то, наверное, выжить невозможно. По сути, это расчетный показатель", – отмечает глава финансового ведомства.

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На данный момент правительство не может значительно повысить прожиточный минимум из-за того, что к этому показателю привязано большое количество несвойственных ему выплат.

"В первую очередь, нам нужно отвязать другие выплаты, которые зависят от показателя прожиточного минимума. Мы предпринимаем последовательные шаги – постоянно пересматриваем социальные выплаты и создаем условия для их увеличения", – сообщил Марченко.

Проект госбюджета на 2027 год – главные новости

Минимальная пенсия в Украине в 2027 году, согласно представленному на рассмотрение парламента проекту бюджета, составит 2878 грн. Это почти на 300 грн или на 10,9% больше, чем в текущем году (2595 грн). В то же время потребительские цены в 2027 году, по прогнозу правительства, вырастут в среднем на 8,6%.

Впрочем, экономист Олег Пендзин советует с осторожностью относиться к представленному проекту бюджета. По его расчетам, расходы в главном финансовом документе значительно завышены, и непонятно, за счет каких источников их можно будет компенсировать.

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