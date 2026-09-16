Россия продлит запрет на экспорт дизтоплива на фоне жалоб Трампа о дефиците топлива

Отмечается, что решение правительства РФ должно обеспечить топливом внутренний рынок.

Ситуация с топливом в Российской Федерации на фоне продолжающихся ударов Украины по нефтеперерабатывающей промышленности не улучшается. В связи с этим правительство РФ приняло решение продлить запрет на экспорт дизельного топлива до конца октября, об этом сообщает издание "Ведомости".

По словам одного из источников, эмбарго продлят, чтобы обеспечить поставки топлива на внутренний рынок. При этом представитель Министерства энергетики РФ указал, что решения об экспортных ограничениях принимаются с учетом ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, объемов производства и запасов, а также динамики спроса.

Руководитель центра по аналитике российских акций "БКС мир инвестиций" Кирилл Бахтин и управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов отметили, что продление запрета на экспорт дизеля на октябрь обусловлено переносом на осень плановых ремонтов на НПЗ и необходимостью пополнения запасов топлива в этих условиях.

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В свою очередь гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин заявил, что продление эмбарго выгодно для потребителей, так как оно может частично нивелировать сезонный рост цен, который традиционно приходится на четвертый квартал из-за перехода на зимнее дизтопливо. По его словам, производство дизеля в России обычно выше, чем бензина, поэтому ограничения могут принести гораздо больший эффект, чем на рынке бензина.

Терешкин указал, что сейчас существенного роста оптовых и розничных цен на дизель в России нет.

В то же время Фролов уверен, что в октябре оптовые цены на дизель стабилизируются, хотя в отдельные дни возможен временный рост котировок, а розничные цены в ближайшие месяцы останутся стабильными. В свою очередь Бахтин прогнозирует снижение оптовых цен во второй половине октября.

Запрет на экспорт дизеля в России – главные новости

Временный запрет на экспорт дизтоплива российской правительство ввело в конце сентября 2025 года. Сначала он действовал для трейдеров, а также для НПЗ с объемом производства до 1 млн т в год и действовал лишь три месяца - до 31 декабря 2025 года. Позже правительство РФ трижды продлевало срок действия запрета – до 28 февраля, до 31 июля 2026 года и до 31 января 2027 года.

В начале июля этого года в России расширили эмбарго на всех производителей топлива. Исключение сделали лишь для вывоза дизтоплива в рамках международных соглашений и для гуманитарных поставок. Кроме того, в России действует аналогичный запрет на экспорт бензина - до 31 января 2027 года.

В свою очередь президент США Дональд Трамп обвинил удары Украины по НПЗ России в росте цен на дизель. В то же время аналитики считают, что проблема кроется не в войне России против Украины, а в конфликте на Ближнем Востоке, из-за которого перекрыт Ормузский пролив.

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