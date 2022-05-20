Финляндия намерена поставлять газ своим потребителям с источников через трубопровод Balticconnector.

Российский газовый монополист компания "Газпром" прекращает поставки газа в Финляндию с 21 мая.

Об этом сообщила на своем сайте финская газовая компания Gasum со ссылкой на письмо от "Газпрома".

"Импорт природного газа из России по контракту на поставку Gasum будет прекращен в субботу, 21 мая, в 07:00. Днем в пятницу, 20 мая, "Газпром экспорт" сообщил Gasum, что поставки природного газа в Финляндии по контракту Gasum будут прекращены в субботу, 21 мая 2022 года в 07:00", - говорится в сообщении.

Отмечается, что начиная с завтрашнего дня, Gasum будет поставлять природный газ своим потребителям с источников через трубопровод Balticconnector. Газозаправочные станции Gasum в районе газовой сети продолжат работу в штатном режиме.

"Очень обидно, что поставки природного газа по нашему контракту на поставку теперь будут прекращены. Однако мы тщательно готовились к этой ситуации и при условии, что не будет сбоев в газотранспортной сети, мы сможем обеспечить всех наших потребителей газом в ближайшие месяцы", – цитирует пресс-служба генерального директора Gasum Мику Вильянена.

Как сообщал УНИАН, "Газпром" с 27 апреля полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) из-за отказа переходить на оплату в рублях.

Болгария договорилась с США о поставках сжиженного газа по ценам ниже, чем при покупке у России.

8 мая Финляндия и Швеция передали заявки на вступление в НАТО.

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