РФ атаковала склад реквизита студии 'Квартал 95': сгорели костюмы и декорации

Было уничтожено складское помещение, в котором хранился реквизит студии.

В результате очередной атаки российских беспилотников было уничтожено складское помещение, где хранился реквизит студии "Квартал 95". Об этом сообщается на официальной странице "кварталовцев" в Facebook.

"Мы потеряли большое количество декораций, костюмов и вещей, которые на протяжении двадцати лет были частью наших концертов, телешоу, фильмов и сериалов. Для кого-то это просто вещи. Для нас – часть большой истории "Квартала". За каждой декорацией, костюмом или предметом реквизита – работа команды, съемки, репетиции и десятки историй, которые мы создавали вместе с нашими зрителями", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что никто из людей не пострадал, а на место оперативно прибыли подразделения ГСЧС. В сообщении говорится, что "кварталовцы" будут продолжать работать, придумывать новые шутки и помогать украинским защитникам.

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"Все запланированные концерты состоятся. С реквизитом или без него. 17 октября встретимся со зрителями на телесъемке нового благотворительного концерта", – говорится в сообщении.

Российские атаки на Украину

Как сообщал УНИАН, в ночь на 15 июня россияне атаковали Национальную киностудию имени Александра Довженко в Киеве, в результате чего уничтожили крупнейшую и старейшую костюмную коллекцию Украины.

Возник пожар, в результате попадания были повреждены костюмный цех и другие корпуса и здания киностудии.

Была уничтожена крупнейшая и старейшая коллекция костюмов Украины. В студии хранилось около ста тысяч костюмов и три миллиона единиц различной одежды.

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