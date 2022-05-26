Договор предусматривает заключение 15-летнего контракта на поставку и закупку примерно 2,25 млн тонн газа в год.

Немецкая энергетическая компания RWE Supply & Trading подписала соглашение с американской инфраструктурной компанией Sempra Infrastructure о поставках сжиженного природного газа.

Об этом говорится в официальном сообщении RWE.

Отмечается, что соглашение предусматривает заключение 15-летнего контракта на поставку и закупку примерно 2,25 млн тонн газа в год с завода компании Sempra в Порт-Артуре в Техасе.

Как отметил генеральный директор RWE Андре Страке, это партнерство будет способствовать диверсификации портфеля поставок газа RWE и Германии и, таким образом, повысит безопасность снабжения в Европе на долгосрочной основе.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Евросоюзе решили приложить все усилия, чтобы избавиться от зависимости от российского газа.

По данным президента ЕК, в странах Евросоюза около 24% от всего энергетического баланса составляет газ. ЕС импортирует 90% газа и 40% этого импорта - это российский газ.

11 марта фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз к 2027 году планирует отказаться от всех российских энергоносителей: нефти, газа и угля.

12 мая вице-канцлер, министр экономики и защиты климата Германии Роберт Габек заявил, что ФРГ пока не может согласиться на введение полного эмбарго на поставки газа из РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Дмитрий Кулеба неоднократно призывали западные государства отказаться от импорта энергоносителей из РФ.