Россия помогла Ирану метко бить по американцам на Ближнем Востоке, - CNN

Российские спутники стаями кружили над авиабазами США перед ударами Ирана.

Россия передавала Ирану разведывательную информацию, чтобы более эффективно поражать военные объекты США на Ближнем Востоке. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух американских чиновников.

По данным журналистов, Иран получал от россиян, в частности, данные спутниковой разведки, которые затем, вероятно, использовались для определения целей и подготовки ударов. Среди таких целей издание называет стратегически важную авиабазу имени принца Султана в Саудовской Аравии, по которой иранцы нанесли удар 27 марта. Тогда США потеряли самолет радиолокационного обнаружения и управления AWACS, а 12 американских военнослужащих получили ранения.

Журналисты CNN с привлечением профильных специалистов проанализировали данные о движении российских спутников по орбите и обнаружили, что более десятка российских аппаратов пролетали над этой авиабазой за два дня до удара. По словам экспертов, такое количество спутников над одной точкой позволило россиянам получить максимум информации об объекте.

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Отмечается, что над авиабазой пролетали российские спутники различных типов, проводя полный комплекс разведки: не только обычные фотоснимки, но также перехват радио- и радиолокационных сигналов, картографирование тепловых сигнатур и т.д.

По словам осведомлённых собеседников CNN, Россия, вероятно, также собрала и передала Ирану разведывательную информацию и о других военных объектах США в регионе, в частности о базе ЦРУ в Эр-Рияде.

Война на Ближнем Востоке

Как писал УНИАН, Пентагон обнародовал первый официальный отчет о потерях американской инфраструктуры и техники в результате войны с Ираном. В документе говорится о сотнях поврежденных и уничтоженных объектов на базах США в странах Ближнего Востока и о дефиците ключевых боеприпасов.

Согласно отчету, иранские удары вынудили Центральное командование изменить методы действий, передислоцировать ресурсы и даже вывести из региона вертолеты медицинской эвакуации. Общий ущерб дипломатическим объектам США оценивается примерно в 184 млн долларов.

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