Отмечается, что нефть WTI перешагнула отметку 68 долларов за баррелью, а нефть марки Brent подбирается к 72 долларам за баррель.

Цены на нефть подскочили в связи с приближением потенциального урагана к побережью Мексиканского залива в США и восстановлением рынков после падения в пятницу.

Издание Reuters пишет, что фьючерсы на нефть West Texas Intermediate подорожали на 72 цента, или на 1,06%, до 68,39 доллара за баррель к 0635 GMT. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 71 цент, или на 1%, до 71,77 доллара за баррель.

В начале азиатских торгов цены выросли на 1 доллар, но затем откатились назад. Аналитики заявили, что отскок был отчасти реакцией на возможный ураган на побережье Мексиканского залива в США, где находятся около 60% нефтеперерабатывающих мощностей США.

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На момент закрытия торгов в пятницу Brent упала на 10% за неделю до самого низкого уровня с декабря 2021 года, а WTI подешевела на 8% до самого низкого уровня с июня 2023 года на фоне слабых данных о занятости в США.

Долгожданный отчет в США показал, что число занятых в несельскохозяйственном секторе в августе выросло меньше, чем ожидали участники рынка, - на 142 000, а июльские данные были пересмотрены в сторону понижения и составили 89 000, что стало наименьшим приростом с момента абсолютного снижения в декабре 2020 года.

Снижение уровня безработицы указывает на то, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки всего на 25 базисных пунктов в этом месяце, а не на полпункта, говорят аналитики.

Снижение процентных ставок обычно повышает спрос на нефть, стимулируя экономический рост и делая ее дешевле для держателей недолларовых валют. Однако слабый спрос продолжает сдерживать рост цен.

Слабый спрос в Китае обусловлен замедлением экономического роста и сокращением запасов, заявил в понедельник на энергетической конференции APPEC в Сингапуре Джефф Карри, главный стратег по энергетическим направлениям американского инвестиционного гиганта Carlyle Group.

Маржа нефтепереработки в Азии опустилась до самого низкого сезонного уровня с 2020 года из-за слабого спроса со стороны двух крупнейших экономик. Экспорт мазута на побережье Мексиканского залива в США в прошлом месяце упал до самого низкого уровня с января 2019 года на фоне снижения маржи нефтепереработки.

Рынок нефти - последние новости

В июне страны ОПЕК+ согласились сократить добычу нефти до следующего года, чтобы поддержать рынок на фоне достаточно умеренного роста спроса.

5 сентября стало известно, что цены на нефть пошли вверх после того, как они обвалились до самого низкого уровня с начала 2024 года.

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