Главные производители могут отложить запланированное на октябрь увеличение добычи.

Цены на нефть пошли вверх после того, как они обвалились до самого низкого уровня с начала 2024 года. Об этом сообщает Reuters.

Ноябрьские фьючерсы на Brent выросли на 42 цента, или 0,6%, до 73,12 доллара за баррель. В то же время, октябрьские фьючерсы на американскую West Texas Intermediate выросли на 37 центов, или на 0,5%, до 69,57 доллара за баррель.

Как сообщается, члены ОПЕК+ были готовы повысить добычу на 180 тысяч баррелей в сутки в октябре. Однако низкий спрос в КНР и возможное завершение спора, который приостановил экспорт ливийской нефти, заставили группу пересмотреть свое решение.

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Напомним, во вторник цены на нефть упали более чем на 3% после того, как стало известно о соглашении по урегулированию политического спора в Ливии. Последняя была связана с контролем над Центральным банком страны.

Кроме этого, эксперты связывают повышение цен с сокращением запасов в США. Данные об этом обнародовал Американский нефтяной институт (API).

Рынок нефти - последние новости

В июне страны ОПЕК+ согласились сократить добычу нефти до следующего года. Таким образом экспортеры пытались поддержать рынок на фоне достаточно умеренного роста спроса.

А еще раньше, в мае, стало известно, что индийская компания Reliance Industries, которая выступает оператором крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса, подписала годовое соглашение с российской компанией "Роснефть".

Согласно ему компания закупит по крайней мере 3 млн баррелей нефти в месяц в рублях. По мнению экспертов, соглашение позволит Reliance получать нефть по сниженным ценам.

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