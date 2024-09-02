Как Brent, так и WTI демонстрируют снижение в течение двух месяцев подряд.

В понедельник цены на нефть продолжили снижение из-за ожиданий по увеличению добычи странами ОПЕК+, начиная с октября, и из-за того, что признаки слабого спроса в Китае и США, которые являются крупнейшими потребителями нефти, вызвали обеспокоенность относительно будущего роста потребления. Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 61 цент, или 0,8%, до 76,32 доллара, в то время как американская WTI продемонстрировала снижение на 52 цента, или 0,7%, до 73,03 доллара за баррель.

Отметим, что на минувшей неделе Brent упала на 0,3%, в то время как падение WTI составило 1,7%. Среди причин такой динамики эксперты называют планы ОПЕК+ по повышению добычи нефти со следующего месяца.

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"Есть опасения, что ОПЕК пойдет вперед и увеличит добычу с октября", - говорит рыночный аналитик IG Тони Сикамор.

Кроме этого, сказывается беспокойство по поводу спроса в США и Китае.

"Более слабый, чем ожидалось, индекс менеджеров по закупкам КНР, обнародованный на выходных, усиливает беспокойство относительно того, что китайская экономика не достигнет целей роста", - говорит Сикамор.

В то же время, новые данные из Соединенных Штатов продемонстрировали, что потребление нефти в США замедлилось в июне до самого низкого сезонного уровня за последние несколько лет.

Рынок нефти - последние новости

Напомним, в конце прошлого месяца сообщалось, что поставки сырой нефти из РФ в Венгрию и Словакию через территорию Украины в июле оставались в пределах нормы, несмотря на санкции Киева против компании "Лукойл".

Отметим, что ранее в Венгрии выставили Киеву ультиматум по остановке транзита нефти, пригрозив блокировкой программы финансирования военной помощи.

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