Ранее журналисты рассказали о переговорах Медведчука по закупке угля на оккупированном Донбассе.

Украина после того, как боевики в июле 2014 года разгромили железнодорожный узел Дебальцево, прекратила закупать уголь на оккупированном Донбассе.

Об этом заявил тогдашний министр энергетики Юрий Продан в эфире ток-шоу "Право на владу", пишет ТСН.

Ранее журналисты обнародовали записи переговоров нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, который якобы договаривался о поставках угля осенью-зимой 2014 года и доставке в ОРДЛО налички за него. В свою очередь Продан утверждает, что поставка угля оттуда с июля 2014-го стала невозможной.

"Ситуация контролируемая была только до июля 2014 года. Вы помните первые бои в Дебальцево? После того, как произошли первые бои, из-за уничтожения железнодорожных путей были заблокированы все поставки угля с территории, которую контролировали боевики и российские агрессоры. Мы действительно потеряли весь уголь марки "антрацит" и постный уголь. Этот уголь нам обеспечивал потребление - четвертую часть Украины. То есть мы не смогли бы обеспечить четвертую часть Украины, если бы у нас этого угля не было", - заявил экс-министр.

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Присутствующий в студии журналист Денис Казанский отметил, что после этого уголь из ОРДЛО начали вывозить грузовиками. Продан в ответ заявил, что в бытность его министром уголь из оккупированного Донбасса не поступал.

"Мы контролировали и платили зарплату персонала через карточки. После этой даты, я уверен, уголь с ОРДЛО поставлялся этими фирмами [Медведчука]. [После того, как я перестал быть министром], были заключены договоры. Скорее всего, стоял посредник. Там не было уже государственных предприятий. Посредник, скупал уголь на территории (ОРДЛО, - УНИАН) - и он под видом российского заходил. Но пусть это расследует прокурор", - рассказал экс-министр.

Ранее журналисты проекта BIHUS.info рассказали, что Медведчук осенью 2014 года по согласованию с тогдашним президентом Петром Порошенко и под прикрытием СБУ вел переговоры о закупке угля из ОРДЛО. Также на оккупированный Донбасс якобы доставляли наличные средства.

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Автор: Юрий Годован