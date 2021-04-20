Запасы антрацитового угля за указанный период увеличились на 6%.

Запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций с 14 по 20 апреля текущего года увеличились на 3% – до 680 тыс. тонн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

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В частности, запасы антрацитового угля за указанный период увеличились на 6% - до 189 тыс. тонн.

Запасы угля газовой марки выросли на 2% - до 490,8 тыс. тонн.

Что этому предшествовало

Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий на востоке страны полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположено большинство шахт. После этого страна начала импортировать уголь.

Украина в 2020 году сократила добычу угля, по сравнению с 2019 годом, на 7,8% - до 28,8 млн тонн.

Украина в 2020 году сократила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 39,6% - до 1,69 млрд долл.

19 января 2021 года государственная компания «Укрэнерго» - оператор Объединенной энергосистемы страны заявляла о критической ситуации с запасами угля на складах теплоэлектростанций в связи с наступлением холодов.

Украина в январе-марте 2021 года увеличила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 0,5% - до 474,5 млн долл.

Запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций с 7 по 14 апреля текущего года увеличились на 22% – до 658 тыс. тонн.

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Автор: Игорь Орел