В Украине тарифы на тепло нужно повышать на 50-60%, чтобы довести их до экономически обоснованного уровня, но население осилить такое подорожание вряд ли сможет, поэтому существует другой вариант – рост сумм в платежках за тепло в пределах 10% с компенсацией разницы в тарифах для коммунальных предприятий из местных бюджетов.

Об этом пишет издание "Гордон" со ссылкой на статью на LB.ua "Теплый прием".

"Тогда центральный бюджет, в свою очередь, сможет сконцентрироваться на финансировании программ модернизации теплового хозяйства. Вторым важным направлением для подготовки к зиме является активизация местных органов власти для обеспечения правовых оснований для заключения договоров на поставку газа коммунальным предприятиям", – сказано в материале.

Журналисты Александр Децик и Виталий Алексеев напоминают, что многие теплокоммунэнерго, согласно уставу, не могут подписывать договоры на определенную сумму без согласия местных советов.

"Например, в Одесской и Харьковской областях за полтора месяца до начала отопительного сезона только треть предприятий работает с "Нафтогаз Трейдингом". Пусть еще 15–20% нашли другого поставщика. А что думает другая половина, пока непонятно", – сказано в статье.

По мнению авторов, существуют риски, что из-за такой медлительности коммунальные теплоэнергетики останутся без газа до начала отопительного периода, несмотря на совещания по подготовке к зиме, которые проводятся в областях и городах по несколько раз в неделю.

"Судя по всему, многие производители тепла заняли выжидательную тактику. Расчет прост – довести ситуацию до предела и поставить правительство перед выбором: или оставить людей без тепла, или позволить отбирать газ без гарантий оплаты. В идеале – вернуть ПСО (публичные спецобязательства, – ред.), когда "Нафтогаз" будет обязан осуществлять поставки и даже через суд не может вернуть долги неплательщиков", – говорится в статье LB.ua.

Автор: Григорий Бондарь