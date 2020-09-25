Литва приняла резолюцию с призывом прекратить проект "Северный поток-2".

Литовский Сейм принял резолюцию, в которой призывает остановить строительство российского газопровода "Северный поток-2" в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает LB со ссылкой на литовское агентство BNS.

Отмечается, что за резолюцию проголосовали 47 парламентариев, один воздержался.

"Отравление Навального с использованием нервно-паралитического ядовитого химического вещества, созданного в российских лабораториях, запрещенного международными договорами, вполне четко показало, что Кремль не готов менять свое агрессивное и циничное поведение по отношению к политической оппозиции", - говорится в заявлении.

В документе также отмечается, что экспорт энергоресурсов является основным источником финансирования российской агрессивной внешнеполитической инициативы, зачастую направленной против Балтийских стран и других государств Восточной и Центральной Европы.

В связи с этим авторы предлагают остановить прокладку газопровода.

Отравление Навального: хронология событий

20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, во время полета ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Навального госпитализировали. За два дня его эвакуировали из Омска в Германию.

4 сентября стало известно, что эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ нашли следы ядовитого вещества из группы «Новичок» в крови, моче и на коже Навального. Факт отравления политика «Новичком» также подтвердили другие эксперты.

10 сентября Навальный вышел из комы.

23 сентября Навального выписали из берлинской клиники " Шарите".

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Строительство "Северного потока-2": какая ситуация сейчас

16 июля в США рекомендовали компаниям-инвесторам пересмотреть вопрос об участии в проекте по строительству газопровода «Северный поток-2».

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Госдепартамент планирует ввести санкции против компаний-инвесторов «Северного потока-2». По его словам, поддержка «Северного потока-2» не будет толерироваться.

МИД Украины приветствовал готовность США ввести санкции против компаний-инвесторов, которые помогают завершить строительство «Северного потока-2».

Проектом предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Но из-за санкций, которые в конце 2019 года одобрил Конгресс США, компании, занимающиеся строительством газопровода «Северный поток-2», не смогли его достроить.

Учредителем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

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Автор: УНИАН