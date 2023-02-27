оператор ГТС Украины принял от "Газпрома" заявку на транзит в объеме 41,4 млн кубометров.

"Газпром" увеличил транзит газа через Украину. На данный момент агрессор держит прокачку газа через ГТС Украины на уровне, близком к техническому максимуму.

Как сообщает российский "Интерфакс", на понедельник, 27 февраля, оператор ГТС Украины принял от "Газпрома" заявку на транзит в объеме 41,4 млн кубометров.

26 февраля этот показатель составлял 39 млн кубометров. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС Украины — газоизмерительной станции Суджа. По коридору через ГИС Сохрановка заявка не принята.

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Заметен разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Апрельский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $535; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $487.

Контракт с поставкой на день вперед на хабе TTF в Нидерландах 27 февраля колеблется на уровне $540 за тысячу кубометров. 24 февраля контракт закрылся на уровне $568 за тысячу кубометров.

Война в Украине и ситуация с газом

1 декабря 2022 года "Газпром" сократил экспорт газа в страны ЕС почти в два раза. Сокращение транзита газа произошло на фоне массовых санкций против агрессора, введенных в связи с вторжением РФ в Укаину.

23 декабря 2022 года Кремль заявил о том, что Россия может остановить транзит газа в Европу в любой момент.

4 января 2023 года транзит российского газа через Украину упал до исторического минимума, однако уже в конце февраля агрессор увеличил прокачку газа через Украину до годового максимума.

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