На телах зафиксированы следы пыток: переломы костей черепа, челюсти и ребер.

В Казачьей Лопани на Харьковщине обнаружили тела еще двух замученных оккупантами мужчин.

Как сообщает Харьковская областная прокуратура, в пгт Казачья Лопань прокуроры и следователи полиции обнаружили трупы двух мужчин со следами насильственной смерти.

"Правоохранители нашли тела двух погибших в одной могиле на кладбище. По предварительной версии следствия, мужчин удерживали российские военные во время оккупации населенного пункта. На их телах зафиксированы следы пыток: переломы костей черепа, челюсти и ребер", – рассказали в прокуратуре.

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Отмечается, что в настоящее время тела направлены на проведение судебно-медицинских экспертиз.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства совершения оккупантами очередного военного преступления, а досудебное расследование продолжается.

Освобождение Харьковщины: что известно о преступлениях оккупантов

Как сообщал УНИАН, 14 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Харьковщина почти вся освобождена от российских захватчиков, в оккупации более пяти месяцев жили около 150 тысяч украинцев.

6 октября во время онлайн брифинга начальник следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что на деокупованій части Харьковщины обнаружили тела 534 убитых россиянами гражданских. Речь идет о телах 226 женщин, 260 мужчин, 19 детей (у 13 из них пол не установлен) и 29 людей, чей пол не установлен. Он сказал, что это с учетом массового захоронения в городе Изюм, где было изъято 447 тел. По его словам, на деоккупированной территории области было обнаружено 22 пыточных российских оккупантов.

Также сообщалось, что на Харьковщине обнаружили более 10 пыточных, в том числе две в Балаклее и 6 в Изюме, в Казачьей Лопани, Купянске и селе Липцы.

Впоследствии стало известно о еще одной пыточной на Харьковщине – в селе Пески-Радьковские. Национальная полиция установила, что в этом застенке, который находился в погребе, в нечеловеческих условиях содержали местных – людей запугивали, били и издевались.

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