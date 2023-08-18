Европа заполнила свои подземные хранилища газом на 90%.

Европа досрочно закончила подготовку к отопительному сезону 2023-2023, заполнив свои подземные хранилища газом на 90%.

Как сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe, по состоянию на 16 августа запасы газа в хранилищах составили 90,12%. Максимального уровня резервы достигли в Испании (99,98%), минимального — в Латвии (77,33%).

В Германии — крупнейшем газовом рынке Европы — запасы составляют 91,79%.

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Газовые хранилища Украины пока заполнены только на 28,35%. Закачка может продолжаться еще два-три месяца, и запасы будут пополняться.

Ситуация с газом

С марта 2023 года и на конец второго квартала Украина увеличила запасы природного газа на 1,5 млрд кубометров: до 10,5 млрд кубометров. К началу отопительного сезона 2023/24 Украина имеет целью накопить 14 млрд кубометров газа. Это означает, что у нас уже есть 75 процентов запланированных запасов голубого топлива.

"Уровень запасов газа в Украине на конец марта 2023 года оценивался в 9 млрд кубометров, и вырос до 10,5 млрд кубометров на конец 2 квартала", - говорится в отчете.

Европа ищет место для хранения газа. В связи с тем, что Европа быстро заполняет свои доступные хранилища газа, страны ищут все больше и больше мощностей в преддверии следующей зимы.

12 июня 2023 года сообщалось о том, что в Европе могут понадобиться украинские газовые хранилища. Сообщалось о том, что власти ЕС размышляют над тем, можно ли использовать Бильче-Волицко-Угерское подземное хранилище и другие объекты в Украине.

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