Украинские хранилища газа заполнены на 75% от запланированного показателя.

С марта 2023 года и на конец второго квартала Украина увеличила запасы природного газа на 1,5 млрд кубометров: до 10,5 млрд кубометров.

Об этом говорится в обзоре Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа, где отмечается, что к началу отопительного сезона 2023/24 Украина имеет целью накопить 14 млрд кубометров газа. Это означает, что у нас уже есть 75 процентов запланированных запасов голубого топлива.

"Уровень запасов газа в Украине на конец марта 2023 года оценивался в 9 млрд кубометров, и вырос до 10,5 млрд кубометров на конец 2 квартала", - говорится в отчете.

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Запасы газа во время войны

По состоянию на ноябрь 2022 года к отопительному сезону Украина накопила почти 15 млрд кубометров газа, из которых по данным "Укртрансгаза" потребила 5,5 млрд кубометров.

В феврале 2022 года Зеленский заявлял о том, что в Украине достаточные запасы газа и угля для прохождения отопительного сезона.

По состоянию на 1 февраля 2022 года, то есть за три недели до российского вторжения, впервые за годы независимости в Украине работали все атомные блоки наших АЭС.

Украинские энергетические компании активно готовятся к предстоящему отопительному сезону: ремонтирую энергоообъекты, бурят новые газовые скважины и накапливают на складах уголь.

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