Накануне Кабмин приостановил госрегулирование цен на рынке топлива.

Проблема с дефицитом топлива в Украине не решится после отмены госрегулирования цен на него. Существует заблуждение о том, что АЗС якобы придерживали запасы бензина до повышения цен.

Об этом рассказал сайту "Сегодня" эксперт рынка горючего, директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн.

Причиной дефицита он называет то, что из-за границы сейчас завозится гораздо меньше топлива, чем нужно.

"Цена, регулируемая государством, - 40-45 грн. Ну поставьте 60-80 грн. От этого локомотивы появятся в Европе? Или цистерны появятся? Нет. Проблема не в цене, проблема в том, что горючего нет. И никакая отмена госрегулирования это не изменит", - объяснил эксперт.

По его словам, компании имели достаточный заработок даже в пределах регулируемых цен. Ввиду логистических трудностей правительство разрешило маржу в 6-7 гривен, однако некоторые сети, говорит Куюн, готовы торговать и с маржой в 3 гривны. Но торговать пока нечем.

Куюн подчеркнул важность реагирования на спекулянтов: им нельзя позволять ставить во время кризиса слишком завышенные цены.

"Нужно дать сигнал рынку, что этого нельзя делать. Это чистая спекуляция. Когда правительство пошлет сигнал рынка, что мы будем наказывать за это, то я уверен, что падет спрос на спекулятивные оптовые партии, ведь именно они, а не розницу, поднимают цены на горючее", - убежден эксперт.

Дефицит горючего в Украине

Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля возник дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

Крупнейшие сети АЗС ввели ограничения на отпуск топлива в размере 10-15 литров для владельцев карт лояльности этих сетей, другие потребители могли заправлять автомобиль не более чем на 5-10 литров.

По состоянию на 16 мая в сетях АЗС средняя цена на бензин А-95 составляла 40,12 грн/л, дизтопливо - 43,25 грн/л.

17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на топливном рынке. По оценкам Кабмина, после этого решение ожидаемые предельные цены на дизельное топливо будут не выше 58 грн за литр, а цены на бензин - не выше 52 грн за литр.